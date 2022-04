Concert : So Gospel

Concert : So Gospel, 27 juillet 2022, . Concert : So Gospel

2022-07-27 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-27 21:00:00 21:00:00 Programme : standards de gospels traditionnels et contemporains repris par des chanteurs des plus grandes chorales de France. Rendez-vous à l’église Saint Germain. Programme : standards de gospels traditionnels et contemporains repris par des chanteurs des plus grandes chorales de France. Rendez-vous à l’église Saint Germain. Programme : standards de gospels traditionnels et contemporains repris par des chanteurs des plus grandes chorales de France. Rendez-vous à l’église Saint Germain. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville