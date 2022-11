Concert : So British Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Concert : So British Nevers, 2 juillet 2023

Bd Pierre de Coubertin La Maison Nevers

2023-07-02 20:00:00

La Maison Bd Pierre de Coubertin

Nevers

Nièvre Nevers 13 13 EUR L’Orchestre des Concerts Nivernais vous invite le dimanche 2 juillet pour leur concert « So British » à La Maison à NEVERS à 20h.

Dominique Baran dirigera l’orchestre qui visite l’Angleterre en ce début d’été en évoquant la campagne verdoyante, l’époque de l’Empire, le folklore, les suaves parfums musicaux des jardins anglais et ces musiques délicates, élégantes mais aussi empreintes de fantaisie. Soirées musicales, suite en 5 mouvements d’après Rossini de Benjamin Britten.

Sérénade pour cordes en mineur opus.20 d’Edward Elgar.

Fantasia on Greensleeves de Ralph Vaughan Williams.

Les planètes de Gustav Holst. Tarifs : 20€ à 13€, gratuit aux moins de 18 ans.

Infos au 03.86.93.09.09 et billetterie à la FNAC de Nevers. Les Concerts Nivernais, unique formation symphonique de haut niveau du département, réunit 70 musiciens, élèves, professionnels et amateurs. +33 3 86 93 09 09 La Maison Bd Pierre de Coubertin Nevers

