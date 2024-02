Concert « Smoking Barrels » ZAC du Mont de Magny Gisors, samedi 17 février 2024.

Concert « Smoking Barrels » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Jazz

Imaginez » Le bon, la brute et le truand » armés de six-cordes en guise de six-coups, des doigts qui fument le long des manches, un gypsy jazz aussi endiablé qu’une cavalcade de western, pour rendre hommage aux pistoleros du jazz que sont entre autres Chick Corea, Mingus ou Monk, vous aurez Smoking Barrels, un show électrique et survolté à ne pas manquer !

Guitare Jonathan JOUBERT

Guitare Harold BELLENGER

Contrebasse Nicolas FEUGER

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Concert « Smoking Barrels » Gisors a été mis à jour le 2024-02-10 par Vexin Normand Tourisme