Smokey Joe & The Kid, c’est l’association de deux beatmakers bordelais passionnés autant par le hip hop US et la bass music que par le groove des mélodies du début du XXe siècle. Solos de percussions joués au scratch, beats et mélodies interprétés à la MPC : tout est joué en live. Un parti pris résolument hip-hop sur des samples toujours inspirés du répertoire de la musique traditionnelle américaine.

60 millions de streams après leur 2ème opus Running To The Moon, le 3ème album du duo, War Is Over, est une plongée dans le funk et la soul 70’s avec toujours la même volonté d’en tirer l’essentiel : la beauté des mélodies et le groove implacable. Les instrumentaux hip hop sur lesquels chanteurs.ses et MCs semblent plus que jamais s’amuser, servent de liant à l’ensemble.

Enregistré essentiellement à Bordeaux, ce nouvel opus marque un tournant dans la méthode de production du groupe. La section cuivre présente sur la tournée Running To The Moon s’est investie dans la composition et ramène ainsi une touche plus organique au son à l’album.

Comme à son habitude, le duo s’est entouré d’une horde de chanteurs et MCs cultes : R.A The Rugged Man, Pavan & Illaman, Yoshi Di Original, Blake Worrell, Mysdiggi ou encore le jeune espoir Yudimah (Lauréat Fair 2020) et l’anglais C.W Jones. War is Over sonne comme une déclaration d’amour à la musique noire américaine, du early jazz au hip hop, en passant par la soul et le funk.

