Concert : Skip The Use, 19 novembre 2022, .

Concert : Skip The Use

2022-11-19 20:00:00 – 2022-11-19

Skip The Use, le fameux groupe de rock lillois effectue son grand retour après 2 ans d’absence avec un nouvel album et une nouvelle tournée « Human Disorder ». L’album, intense, paradoxal, bigger than life, aux émotions qui s’entrechoquent, imprime une traversée des ténèbres pour accéder à la lumière, celle qui fait de nous des Hommes. Human Disorder disponible, le 25 mars 2022 et nous montre encore une fois toute l’efficacité et la puissance de Skip The Use, un groupe taillé pour la scène, leur terrain de prédilection.

Concert – [Rock], le samedi 19 novembre 2022 à 20h00 au Tetris.

Skip The Use, le fameux groupe de rock lillois effectue son grand retour après 2 ans d’absence avec un nouvel album et une nouvelle tournée « Human Disorder ». L’album, intense, paradoxal, bigger than life, aux émotions qui s’entrechoquent, imprime…

Skip The Use, le fameux groupe de rock lillois effectue son grand retour après 2 ans d’absence avec un nouvel album et une nouvelle tournée « Human Disorder ». L’album, intense, paradoxal, bigger than life, aux émotions qui s’entrechoquent, imprime une traversée des ténèbres pour accéder à la lumière, celle qui fait de nous des Hommes. Human Disorder disponible, le 25 mars 2022 et nous montre encore une fois toute l’efficacité et la puissance de Skip The Use, un groupe taillé pour la scène, leur terrain de prédilection.

Concert – [Rock], le samedi 19 novembre 2022 à 20h00 au Tetris.

dernière mise à jour : 2022-03-04 par