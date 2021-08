Norroy-le-Veneur Église Saint-Pierre Moselle, Norroy-le-Veneur Concert : Skersas – ensemble de flûtes traversières Église Saint-Pierre Norroy-le-Veneur Catégories d’évènement: Moselle

### L’Ensemble « Skersas », constitué d’un noyau dur de cinq flûtistes, choisit de se produire dans des programmes maniant flûte seule jusqu’au quintette, dans une quête constante de métissage. Passant avec aisance du piccolo à la grande flûte, en passant par la flûte alto et la flûte basse, Skersas propose un répertoire éclectique d’œuvres originales et d’arrangements, élaboré dans un esprit curieux de découvertes où cohabitent ainsi pièces du répertoire classique, contemporain, jazz, musiques traditionnelles et folkloriques. _Isabelle CIGALE_ _Anne-Sophie GARBER-KASTEL_ _Nicolas HERO_ _Päivi KAUFFMANN_ _Aline KENK_ [[www.ensemble-skersas.com](www.ensemble-skersas.com)](www.ensemble-skersas.com) [[skersas.contact@gmail.com](mailto:skersas.contact@gmail.com)](mailto:skersas.contact@gmail.com)

Église Saint-Pierre 22 Grand Rue, 57140 Norroy-le-Veneur Norroy-le-Veneur Moselle

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00

