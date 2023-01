Concert Sister Mareme Afro Rap Slam et PNKLH Rap hybrid Douarnenez Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Concert Sister Mareme Afro Rap Slam et PNKLH Rap hybrid
21 janvier 2023
VandB
1 impasse de Penn ar Creac'h
Douarnenez

2023-01-21 21:00:00 – 2023-01-21 00:00:00

VandB 1 impasse de Penn ar Creac’h

Douarnenez

Finistère Venue directement du Sénégal pour une tournée Européenne, Sister Maréme vient poser son flow afro son Argot Wolof au V&B de Douarnenez ,terre de Hip Hop.

Accompagnée de Fatou Barry aux chœurs et Refrains , ces deux femmes sont prêtes à écrire l’histoire et souffler une nouvelle énergie Rap venu d’Afrique et gonfler le rang des internationaux comme le Daara Ji, le Positive Black Soul.

En 1ére partie PNKLH alias K-Smile en version 100% RAP mais toujours teinté d’influences rock ou reggae RAP HYBRID +33 2 98 11 51 42 VandB 1 impasse de Penn ar Creac’h Douarnenez

