Dans le cadre de la thématique "D'ici et d'ailleurs, destins croisés à Bischwiller", concert annuel des orchestre symphoniques d'enfants et de jeunes Sistema, autour d'un programme mêlant musique classique, musique de films et musique sud-américaine. Les orchestres sont dirigés par Manuel Mendoza. Le Sistema accompagne des familles de toutes origines et catégories sociales dans un grand projet commun. Fort de sa mixité culturelle, il fait du dialogue sa priorité, et contribue à améliorer le bien-être des enfants grâce à la musique.

Maison des Associations et de la Culture -Robert Lieb.

