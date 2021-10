Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Concert : Sissi Imaziten Trio | Chants kabyles Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : Sissi Imaziten Trio | Chants kabyles Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 18 février 2022, Paris.

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris) Flûte traditionnelle, voix, bendir réunis pour un voyage inoubliable dans les montagnes de Kabylie, en Algérie. Chants de cérémonie, chants de récolte, complaintes, chants d’exil… Sissi Imaziten saisit l’essence des chants anciens pour composer des chants intemporels, qui parlent à tous, et qui évoquent un monde ancien encore vivant en nous. Avec Sissi Imaziten (chant), Saïd Akhelfi (flûtes traditionnelles) et Nicolas Derolin (percussions) Concerts -> Musiques du Monde Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

