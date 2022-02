Concert Sir Yris Saint-Gobain Saint-Gobain Catégories d’évènement: Aisne

Rendez-vous le samedi 25 juin à 19h30 à la salle multiculturelle de l'Ermitage à Saint-Gobain pour le premier concert de Julien Siry ! Julien Siry, alias Sir Yris, est un jeune rappeur, originaire de Reims et Laonnois d'adoption. Il écrit avec son cœur et ses tripes. Directeur adjoint d'une agence bancaire à Soissons, âgé de 35 ans, il a décidé de sauter dans le grand bain de la musique. Informations au 03 23 52 80 01

