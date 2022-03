Concert Single Room, avec Emilie Lesbros et Rafaëlle Rinaudo Langon Langon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert Single Room, avec Emilie Lesbros et Rafaëlle Rinaudo Langon, 6 mars 2022, Langon. Concert Single Room, avec Emilie Lesbros et Rafaëlle Rinaudo Salle des Menhirs 26 Grande Rue Langon

2022-03-06 – 2022-03-06 Salle des Menhirs 26 Grande Rue

Langon Ille-et-Vilaine Langon Quelques touchers de harpe électrique, quelques éclats chantés : Rafaëlle Rinaudo (membre du collectif Coax) et Émilie Lesbros (repérée notamment au sein du collectif Emir, de Barre Phillips) nous ouvrent les portes de leur chambre musicale où se télescopent violence et berceuse, poésie et bruitisme, jazz et pop.

Single Room est un voyage dans leur monde suspendu, un conte de fées tout simplement déconcertant ! Rafaëlle Rinaudo : harpe

Emilie Lesbros : chant Dans le cadre de “Bordures & Alentours”, organisé par le collectif À La Zim ! et le festival Bordures. Salle des Menhirs 26 Grande Rue Langon

