Concert Sing me a song Café Charbon Nevers, vendredi 15 mars 2024.

L’Ensemble Musique Traditionnelle de Nevers propose un concert (première partie avant Poppy Seeds) autour des répertoires irlandais, écossais, breton et galicien Sing me a song au Café Charbon à NEVERS le 15 mars à 20h.

Des filles d’Irlande dont les lèvres sont de miel aux refrains rauques de fumée du classique Dirty Old Town, des reels aux jigs en passant par la légende du Creggan White Hare, Sing me a song, balades en terres celtiques poursuit la démarche initiée en 2019 avec Étrange Eire , une création donnée avec le Karan Casey Band dans le cadre du festival la Nièvre rencontre l’Irlande.

Les musiciens professionnels nivernais Sébastien Egrelon, Sophie Amelot et Alban Bouquette sont invités à partager la scène avec l’Ensemble, sous la direction de Baptiste Poulet et Daniel Langlois, professeurs au sein du Département Musique Traditionnelle du Conservatoire de Nevers.

Une soirée co-produite par le Café Charbon Nevers et l’AMTCN, avec le soutien de la Ville de Nevers et RESO Nièvre. EUR.

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté amtcn@orange.fr

