CONCERT SINFONIETTA BARDOU Villemagne-l’Argentière, vendredi 19 juillet 2024.

Orchestre complet avec une quarantaine de musiciens amateurs de très bon niveau ou professionnels qui viennent de plusieurs pays depuis plus de 25 ans et donnent 3 concerts à la fin de leur séjour. Chaque année l’orchestre est fraîchement recomposé et cette année il sera sous la direction de David CURTIS.

Vendredi 19 juillet à 20h30 à l’église St Majan Libre Participation

Au programme

Franz Schubert, Symphonie n°5 Thea Musgrave, Night Music Wolfgang A. Mozart, Symphony n° 40 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-19

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie mairie.villemagne@wanadoo.fr

L’événement CONCERT SINFONIETTA BARDOU Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2024-03-19 par OT DU GRAND ORB