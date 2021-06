Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Concert : Siméon Lenoir Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Concert : Siméon Lenoir Lamballe-Armor, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Lamballe-Armor. Concert : Siméon Lenoir 2021-07-02 18:50:00 – 2021-07-02 23:50:00 Le haut du Val – Planguenoual Herbarius

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Siméon Lenoir, l’infatigable globe-trotteur pose un instant ses valises dans les jardins Herbarius. Une voix unique. Une musique aux rythmes endiablés. Siméon à la guitare et au piano. Alison Baldey à la contrebasse. Tarif libre, petite restauration sur place. elixirsdeflora@caramail.com http://www.leselixirsflorauxdeflora.com/ Siméon Lenoir, l’infatigable globe-trotteur pose un instant ses valises dans les jardins Herbarius. Une voix unique. Une musique aux rythmes endiablés. Siméon à la guitare et au piano. Alison Baldey à la contrebasse. Tarif libre, petite restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Étiquettes évènement : Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Le haut du Val - Planguenoual Herbarius Ville Lamballe-Armor lieuville 48.54534#-2.59571