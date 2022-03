Concert Sima Ndong – Première partie Bénin International Musical (BIM) Institut français du Gabon, 26 mars 2022, Libreville, boulevard triomphal.

Après plus de quinze années de carrière de rap engagé, Sima Ndong revient sur la scène avec une écriture plus mature et désormais en quête de ses racines. Lui qui se considère comme un panafricain, a opté pour une musique fusion en utilisant des instruments tels que le djembé, la harpe, la basse et un clavier. Il assure la première partie du concert du Bénin International Musical avec trois titres emblématiques, Bi bele dzom, Wa yiene vah, et E bot be nga keh.

5 000 FCFA 4 000 FCFA prix adhérent

Institut français du Gabon, Libreville, boulevard triomphal



