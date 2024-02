Concert Silof & co Amiens, samedi 17 février 2024.

Avec le Silof & co, le spectacle musical prend bien souvent la couleur houblonnée d’apéritifs-concerts un brin décalés, entre valses festives, javas endiablées et tangos fantaisistes. Le trio vous emmène des terrils du Nord aux Buttes Montmartre, en passant par Sète et l’Amérique latine. Il aime dire que c’est avant toute chose un voyach’ en zik avec d’la bordure et du trottoir , comme disait Raoul de Godewarsvelde.

Le Silof & co s’exprime d’vant chés gins avec une contrebasse électrique incroyap’ , une batterie en mode cajon inimaginap’ , un canteux from Samarobriva et une guitare qui peut aussi donner dans le chtimi rock.

A bientôt nos loutes avec le Silof & co ch’timi titi parigot english yaourt social Klub band. Warm-hearted ambiance guaranteed.

L’accès à bord de Célestine est conditionné par la détention d’un billet > billetweb.fr

Pour information, le nombre de places est limité à 170 personnes pour cet événement, la terrasse de Célestine est, quand à elle, limitée à 50 personnes, le personnel peut être amené à vous demander de quitter celle-ci une fois la limite des 50 personnes atteinte.7 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 00:30:00

Port d’Aval

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@penichecelestine.fr

