Concert Sicdelis Surabaya café Villers-le-Lac, vendredi 8 mars 2024.

Un style épuré oscillant entre lounge, trip hop et chill out.

Une voix intense et profonde. Voilà dans quel univers nous fait voyager Sicdelis avec sensibilité et finesse. Accompagnée par la richesse du jeu de Laco à la guitare, la chanteuse se dévoile à travers ses compositions et des repises revisitées. .

Début : 2024-03-08 21:30:00

fin : 2024-03-08 23:30:00

Surabaya café Route de la Cloison

Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

