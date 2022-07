Concert – Sibaritas de la Calle Digoin, 9 juillet 2022, Digoin.

Concert – Sibaritas de la Calle

Théâtre de Verdure Digoin Saône-et-Loire

2022-07-09 – 2022-07-09

Digoin

Saône-et-Loire

Des textes engagés et autobiographiques, un style qui

mélange la rumba et le reggae, ces «rumberos» ont très vite su conquérir les visiteurs. Depuis, des arrivés puis des départs de musiciens ont donné une coloration très métissée au groupe qui a su charmer tour à tour les différents publics durant leur tournée de 2 ans qui les a conduit sur les routes d’Espagne, d’Italie, de France et de Belgique.

Une musique qui invite forcément à danser, impossible de les écouter sans se trémousser. La trompette, le cajon et la guitare se mêlent joyeusement à

la voix de Freddy qui pousse loin et s’accorde parfaitement au mélange des genres.

Représentations à la salle des fêtes en cas d’intempéries pendant le week-end.

A partir de 20h30 – Tout public

Digoin

