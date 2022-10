Concert Si on chantait. Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistre

Concert Si on chantait. Saint-Pol-de-Léon, 20 novembre 2022

TST rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon

2022-11-20 15:00:00 – 2022-11-20 16:30:00

rue de la Rive TST

Saint-Pol-de-Léon

Finistre Présentation du nouveau répertoire avec Adiemus, Ma France de Jean Ferrat, Soulman et de Starmania « Les uns contre les autres » et plein d’autres surprises !

Réservation sur place uniquement. +33 6 26 16 71 87 rue de la Rive TST Saint-Pol-de-Léon

