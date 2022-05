Concert : Shiitake, 5 juin 2022, .

Concert : Shiitake

2022-06-05 17:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Venez découvrir deux multi-instrumentistes bigarrés, qui viennent partager un moment déguisé tout en surprise. Laissez-vous donc guider pour une fête interactive, ludique et familiale, à la croisée entre découverte et exutoire, histoire de s’émerveiller ensemble du sensible et du pulsionnel.

+33 3 89 75 47 50

