Concert Shifting Rays Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistre

Concert Shifting Rays Douarnenez, 7 octobre 2022, Douarnenez. Concert Shifting Rays

1 impasse de Penn ar Créac’h V and B Douarnenez Finistre V and B 1 impasse de Penn ar Créac’h

2022-10-07 19:30:00 – 2022-10-07 21:30:00

V and B 1 impasse de Penn ar Créac’h

Douarnenez

Finistre SHIFTING RAYS : Les cinq membres des Shifting Rays se sont réunis autour de l’envie de composer des chansons de Soul ou de Rhythm’n’Blues dans les styles qui les ont accompagné tout au long de leurs vies, sous l’influence inspirante des classiques intemporels de Bill Withers ou Lee Fields… Ils ont aussi laissé l’atmosphère douce-amère des ballades infuser dans leur « Feel-Good Music » +33 2 98 11 51 42 V and B 1 impasse de Penn ar Créac’h Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistre Autres Lieu Douarnenez Adresse Douarnenez Finistre V and B 1 impasse de Penn ar Créac'h Ville Douarnenez lieuville V and B 1 impasse de Penn ar Créac'h Douarnenez Departement Finistre

Douarnenez Douarnenez Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Concert Shifting Rays Douarnenez 2022-10-07 was last modified: by Concert Shifting Rays Douarnenez Douarnenez 7 octobre 2022 1 impasse de Penn ar Créac'h V and B Douarnenez Finistre Douarnenez Finistre

Douarnenez Finistre