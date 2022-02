Concert – Sheila Saint-Brieuc, 28 octobre 2022, Saint-Brieuc.

Concert – Sheila Saint Brieuc Expo Congrès Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

2022-10-28 20:30:00 – 2022-10-28 22:30:00 Saint Brieuc Expo Congrès Rue Pierre de Coubertin

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Avec son 27ème album studio Venue d’ailleurs, Sheila revisite sa propre histoire, entre mélancolie et joie, piano et disco, Pop et rock, un album qui se lit comme une autobiographie en musique ; elle renoue avec ses complices de toujours, Keith Olsen (Fleetwood Mac, Foreigner, Pat Benatar) et Nile Rodgers (Chic), ou encore ce duo avec Jason Scheff (du groupe Chicago).

Venu d’ailleurs, cet album aux multiples facettes vient célébrer 60 ans de carrière et sera accompagné d’une tournée pour mettre à l’honneur un répertoire incontournable d’une vie qui conjugue plusieurs générations.

+33 2 96 01 53 53 https://www.saintbrieucexpocongres.com/evenements/sheila-a-l-hermione-le-vendredi-28-octobre-2022/338

Saint Brieuc Expo Congrès Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

