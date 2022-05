Concert Shake Sugaree/Lexie Kendrick & Sean Gourley 4tet Saint-Samson-sur-Rance, 21 mai 2022, Saint-Samson-sur-Rance.

Concert Shake Sugaree/Lexie Kendrick & Sean Gourley 4tet Saint-Samson-sur-Rance

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Samson-sur-Rance Côtes d’Armor Saint-Samson-sur-Rance

Dans le cadre d’un nouveau partenariat la commune de St Samson sur Rance (22) accueil un concert “Jazz en Place”.

Au programme de cette soirée un double plateau avec des styles très identifiés.

1ère partie

“Shake Sugaree”, duo folk influencé par les songwriters américains et les musiques traditionnelles. Amel Amar (chant, percus, ukulélé) et Jean baptiste Amar-Huet (chant, guitare, banjo, gembri) propose une musique qui oscille entre blues gnawa et musique de transes. Une invitation au voyage.

2nde partie

Lexie Kendrick & Sean Gourley “Franck & Me” quartet pour un hommage au grand Franck Sinatra.

Artiste polyvalente d’origine Américaine, Lexie Kendrick est depuis 2013 l’une des chanteuse du Moulin Rouge. Elle apparaît régulièrement sur scène, à la télévision et dans les films, tout en utilisant ses talents vocaux pour des doublages, publicités et pour des enregistrements de plusieurs albums pour EMI France, Walt Disney France et Warner Music.

Fils de Jimmy, le guitariste et chanteur Sean Gourley poursuit et prolonge l’œuvre de son père avec le même raffinement et un attachement profond au bop et aux standards.

En quartet à St Samson sur Rance ils sont accompagnés par Duy Lihn Nguyen à la contrebasse et Patrick Jouannic à la batterie. Une rythmique expérimentée ayant déjà accompagné ensemble et individuellement de nombreuses têtes d’affiche internationales et hexagonales

http://www.facebook.com/jazzenplace

Saint-Samson-sur-Rance

