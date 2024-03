Concert sextet de guitares Mélicordes Guebwiller, dimanche 24 mars 2024.

Six musiciens unis par une même sensibilité, leur désir d’exprimer leur passion et leur amour pour ce merveilleux instrument la guitare !

L’entrée est libre avec plateau.

L’ensemble Mélicordes explore des univers variés allant des sonorités de la musique contemporaine issues de l’inspiration de compositeurs tels que Eduardo Martin ou Léo Brouwer, aux géants du répertoire classique revisité Bach, Schubert, mais aussi Bernstein, De Falla… Formés par les plus grands Maîtres, les guitaristes de Mélicordes transmettent dans les conservatoires et écoles de musique le savoir-faire dont ils sont dépositaires.

Au programme de ce concert un tour du monde assuré avec un foisonnement d’œuvres de styles et d’époques mêlant classicisme et avant-garde, le tout lié par des références populaires aptes à susciter l’attention, la curiosité et surtout le plaisir du public.

Le baroque de la suite espagnole de Gaspar Sanz ou le concerto Brandebourgeois de J.-S. Bach se confronteront à l’adaptation pour 6 guitares du quatuor à cordes du compositeur estonien Erkki-Sven Tu¨u¨r, tout en flânant sur des airs d’opéra de Bizet et Manuel Falla et des musiques d’inspiration populaire du compositeur cubain Eduardo Martin ou du brésilien Egberto Gismonti.

Un programme généreux servi par la riche palette des couleurs de la guitare, sous toutes ses formes, reflétant la diversité d’origine des membres de Mélicordes et sa richesse.

Musiciens de Mélicordes Julien Itty et Luis Orias-Diz (guitare), Laurent Mougel (guitare, requinto), Sylvie Parlati (guitare, guitare soprano), Pedro Bertin et Rémi Peterschmitt (guitare et guitare contrebasse) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24

1 Rue des Chanoines

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est

