CONCERT – SEXION D'ASSAUT LE RETOUR DES ROIS
Le Zénith de Nancy
Nancy, 2 juillet 2022

Sexion d’Assaut « le Retour des Rois », l’événement musical 2022 !

Le groupe parisien qui a fait l’unanimité en France depuis plus de 10 ans avec plus d’un million d’albums vendus est de retour !

Ce retour espéré et réclamé par les fans, retardé par les carrières à succès des uns et des autres, est aujourd’hui confirmé.

Gims, Black M, Lefa, Barack Adama, Maska, Doomams et JR O Crom, donnent rendez-vous à leur public dans toute la France et à Paris La Défense Arena.

Une occasion exceptionnelle de pouvoir redécouvrir les plus gros tubes du groupe tels que Désolé, Balader, Avant qu’elle parte, Wati By Night, Ma Direction…

Un concert qui sans aucun doute ouvrira une nouvelle ère dans l’histoire du groupe. L’histoire est en marche.

#leretourdesrois

