Ferme d’en Haut, le samedi 2 octobre à 21:00

**Sets DJ Musiques actuelles** **_Le groove des familles_** anime les bars de la métropole depuis 3 ans. Constitué de 7 DJs ayant comme leitmotiv la (re)découverte de pépites vinyles inouïes de toutes les époques et de tous les styles, ce collectif est reconnu autant pour l’excellence et l’originalité de ses set list que par l’ambiance inégalable de ses concerts. Ce soir : Dave Fun(c)k, Donovitz, El Secundoo, Frou Juice, Guilman, Ikigaï et Madjoub Aga seront aux platines pour mettre le feu à la Ferme d’en Haut ! **_Mehmet Aslan_** D’origine turque et habitant Berlin, Mehmet Aslan est le leader de la nouvelle vague fusion des musiques électroniques et moyen orientales. Après plusieurs compilations « Hammam House » sur Disco Halal, Mehmet Aslan délivrera un mix à la jonction d’un orient aux sonorités folkloriques et d’un occident plus électronique voir House. Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8€ et 5€, sur présentation du pass sanitaire

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T23:30:00