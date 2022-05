CONCERT – SETH Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange

CONCERT – SETH Nilvange, 7 mai 2022, Nilvange. CONCERT – SETH Le Gueulard Plus 3 rue Victor Hugo Nilvange

2022-05-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-07 Le Gueulard Plus 3 rue Victor Hugo

Nilvange Moselle 14 EUR Trônant au plus profond de leur sanctuaire bordelais, Seth est sorti de terre en 1995 pour annoncer la fin d’un règne divin et le début d’une autre ère : celle de l’énergie païenne d’une musique marquée du sceau du métal noir. Après un break de quelques années, le groupe revient en 2021 avec un nouvel album, La Morsure du Christ, annoncé comme une suite aux Blessures de l’âme, disque-culte du black metal français des années 90. Le Gueulard Plus 3 rue Victor Hugo Nilvange

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Nilvange Autres Lieu Nilvange Adresse Le Gueulard Plus 3 rue Victor Hugo Ville Nilvange lieuville Le Gueulard Plus 3 rue Victor Hugo Nilvange Departement Moselle

Nilvange Nilvange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nilvange/

CONCERT – SETH Nilvange 2022-05-07 was last modified: by CONCERT – SETH Nilvange Nilvange 7 mai 2022 Moselle Nilvange

Nilvange Moselle