CONCERT SESSION AMERICANA FEAT ELEANOR BUCKLAND Studio Micro Climat Épinal, mercredi 20 mars 2024.

Mercredi

Session Americana est un groupe de rock dans une tasse de thé, ou peut-être un groupe de folk dans une bouteille de whisky.

Ce groupe/collectif de musiciens talentueux crée une expérience musicale unique. Sur scène, on trouve une table de bar pliable équipée de micros, une valise vintage transformée en grosse caisse, un vieil orgue de campagne Estey, une guitare de salon d’avant-guerre, un mandocello et tous ses petits frères, un étui à harmonica endommagé par le feu lorsque le bar de Jack a pris feu et graffité par les roadies de Depeche Mode, ainsi qu’un assortiment d’autres instruments que l’on fait circuler au cours de ce hootenanny moderne à l’esprit libre. L’impression de « tout peut arriver » qui se dégage d’un spectacle de Session dépend d’un savoir-faire qui n’est ni accidentel ni facile à acquérir ; ils apportent une sorte d’aisance et d’authenticité à cette musique intemporelle, présentant tantôt le dernier lot de chansons originales, tantôt remontant dans les profondeurs du « song bag » américain.

Cette année, Session Americana fête ses 20 ans et sera de retour sur la scène du Studio MicroClimat à Epinal pour son unique concert en France.

Le groupe de Boston est accompagné lors de cette tournée par la chanteuse Eleanor Buckland, qui fête ses 10 ans de carrière.

Ouverture des portes : 19h

Restauration possible sur placeTout public

10 EUR.

Studio Micro Climat 20 bis Quai de Dogneville

Épinal 88000 Vosges Grand Est

