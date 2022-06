Concert « Serial Zikeurs » Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Concert « Serial Zikeurs » Figeac, 1 juillet 2022, Figeac.

Restaurant du Surgié Figeac Lot

2022-07-01 20:00:00

Lot Venez écouter le temps d’un concert de la musique pop-rock, avec le groupe « Serial Zikeurs » ! Réservations fortement conseillées pour dîner au restaurant les soirs de concert. +33 5 65 34 83 75 @serial zikeurs

Figeac

