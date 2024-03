Concert Sergent Pepper Bois du Pouliguen Le pouliguen, mardi 9 juillet 2024.

Vivez un concert acoustique du groupe les « Sergent Pepper » au Pouliguen ! Les Sergent Pepper, ce sont trois jeunes garçons talentueux, nourrissant une même passion pour la pop intemporelle des…

Début : 2024-07-09T21:00:00+02:00 – 2024-07-09T23:00:00+02:00

Vivez un concert acoustique du groupe les « Sergent Pepper » au Pouliguen !

Les Sergent Pepper, ce sont trois jeunes garçons talentueux, nourrissant une même passion pour la pop intemporelle des Beatles.

Enchaînant les tubes sans temps mort, le groupe revisite le répertoire et les différentes époques des Fab Four, des incontournables « Ticket to ride », « Help » ou « Yesterday » aux chansons les moins connues. Le public, reprend en chœur les refrains, tape des mains et plonge avec délice dans cette illusion sonore. Un beau moment de nostalgie musicale qui, assurément, donnera envie à certains de ressortir leurs vieux vinyles pour les faire tourner encore un peu.

Inscriptions en ligne : Concert « Sergent Pepper » (1) | Comité Fêtes (cmdflepouliguen.fr)

Bois du Pouliguen Rue Pierre 1er de Serbie 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-sergent-pepper-le-pouliguen-1.html »}] [{« link »: « https://www.cmdflepouliguen.fr/events/concert-sergent-pepper-1-1/form »}]

