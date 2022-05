Concert – Serge Mauro Médiathèque municipale Elsa Triolet

Médiathèque municipale Elsa Triolet, le samedi 4 juin à 15:00 Le texte “Villeparisis” écrit par Serge Mauro “Sur le V elle se visualise

Sur le I elle s’idéalise

Sur le L elle avise

Sur le L elle s’est mise

Sur le E elle économise

Sur le P elle poétise

Sur le A elle analyse

Sur le R elle se réalise,

Sur le I elle s’improvise

Sur le S elle s’harmonise

Sur le I elle s’immobilise

Sur le S elle s'éternise" Il a écrit moins d'une trentaine de chansons et quelques poésies sur (et autour) de sa ville natale : Lectoure dans le Gers, mais pas que … Chanson française, Cabrel, Brassens, Moustaki, Mau

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00

