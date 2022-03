Concert : Serge Hendrix Le Havre, 11 mars 2022, Le Havre.

Concert : Serge Hendrix Le Havre

2022-03-11 – 2022-03-11

Le Havre Seine-Maritime

Figure emblématique du rock Havrais Serge Hendrix a laissé un héritage musical immense.

Guitariste hors pair, il a accompagné des groupes mythiques au premier rang desquels on trouve “Little Bob story” (70’s) mais aussi “Bad Stuff” (70’s),”Challenger” (80’s) ou encore “Frog” (2000’s). Enseignant pendant de nombreuses années, il a formé bon nombre de musiciens qui lui rendront hommage sur scène : “Challenger”, “Bad stuff”, “Ragtag” (90’s), “Fireballs”, “The Owl Band”, “Frog” et “Little Bob” entre autres… Cette soirée lui est dédiée : Rock’n Roll must go on !

Le vendredi 11 mars à 19h, au Magic Mirrors.

Tarif : 5€

magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/

Le vendredi 11 mars à 19h, au Magic Mirrors.

Tarif : 5€

Le Havre

