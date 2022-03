Concert Serge Cholley Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Concert Serge Cholley Luxeuil-les-Bains, 21 avril 2022, Luxeuil-les-Bains. Concert Serge Cholley Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

2022-04-21 – 2022-04-21 Rue de Grammont Espace Frichet

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône EUR 0 0 Concert de Serge Cholley à l’Espace Fichet à 15h. Il sera accompagné sur scène par l’imitateur Jacques LECOZ.

Entrée libre. +33 3 84 40 06 41 Concert de Serge Cholley à l’Espace Fichet à 15h. Il sera accompagné sur scène par l’imitateur Jacques LECOZ.

Entrée libre. Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Rue de Grammont Espace Frichet Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône

Concert Serge Cholley Luxeuil-les-Bains 2022-04-21 was last modified: by Concert Serge Cholley Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 21 avril 2022 Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône