A partir de 19h30 : Concert« Serendipia » Avec Pierre Lassailly (clarinettes), Nicolas Del-Rox (vibraphone) et Bruno SENTOU ( accordéon). Serendipia met en avant les fils qui relient la tradition et la modernité. Les mélodies, tantôt virtuoses t antôt poétiques, laissent la place à de larges plages d’improvisation.

21h30 Cinéma en Plein Air : “Edmond” par Alexis Michalak 9 janvier 2019 / 1h 53min / Comédie, Historique De Alexis Michalik Par Alexis Michalik Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fin des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». Entrée libre.

