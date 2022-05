CONCERT SERENADES D’ÉTÉ AVEC L’ENSEMBLE STRADIVARIA AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Gétigné, 23 juillet 2022, Gétigné.

CONCERT SERENADES D’ÉTÉ AVEC L’ENSEMBLE STRADIVARIA AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot Gétigné

2022-07-23 18:00:00 – 2022-07-23 19:00:00 Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot

Gétigné Loire-Atlantique Gétigné

À travers leurs instruments de musique (2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons), l’ensemble Stradivaria rend accessible ce répertoire baroque pour octuor, lors de concerts en extérieur, comme cela se pratiquait entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

Au programme : des pièces légères et pétillantes comme la sérénade K375 de Mozart écrite en 1782, un modèle du genre et la partita Opus 57 de Franz Krommer, un peu plus tardive, avec toute la virtuosité des vents. Mais aussi des arrangements d’opéras, comme ces airs de La Flûte Enchantée, qui étaient les tubes dont le public viennois du 18e siècle raffolait ! /// Concert gratuit – Durée : 1h /// Samedi 23 juillet à 18h

L’ensemble STRADIVARIA propose les Serenades d’Été le samedi 23 juillet à 18h au domaine de la Garenne Lemot

