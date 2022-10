Concert – Sérénade Russe Pordic Pordic Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-26 20:30:00 – 2022-10-26 22:30:00

Ctes-d’Armor Pordic La 9e édition du Festival les Heures Musicales de Binic et de la Baie présente :

« Sérénade Russe » avec le Quatuor Élysée

Vadim Tchijik et Pablo Schatzman, violons

Andrei Malakhov, alto; Igor Kiritchenko, violoncelle

Nikolai Artcibouchev, Sérénade

Félix Blumenfeld, Sarabande

Alexander Borodine, Serenata alla Spagnola

Alexandre Kopylov, Polka

Anton Liadov, Sarabande

Nikolai Sokolov, Mazurka

Alexander Glazounov, All’Ungherese (extrait des 5 Novelettes op.15)

Sergeï Rachmaninov, Romance et Scherzo Piotr Ilyich Tchaïkovski

Andante cantabile (extrait du quatuor n°1, op.11)

Album pour enfants op.39, extraits (arrangement pour

quatuor à cordes par Rostislav Dubinsky): Mélodie antique française, Chanson allemande,

+33 2 96 73 60 12 https://musicalesdebinic.blogspot.com/

dernière mise à jour : 2022-10-03

