Concert : « Sérénade d'hiver, Choeur de chambre les éléments » Cahors, 9 décembre 2022

Auditorium du Grand Cahors Place des Consuls Cahors Lot

2022-12-09 20:30:00

6 EUR

Les éléments nous invitent à un voyage musical mêlant chansons et poèmes célébrant l’Hiver et polyphonies sacrées de circonstance. On y évoque la nativité, mais aussi le froid, les paysages blancs. On grelotte, on se réchauffe au coin du feu, on s’aime, on trinque et l’on chante… On y côtoie le profane comme le sacré. L’on fait également un grand écart temporel, depuis le premier XVème siècle jusqu’à la musique de notre temps dont les éléments ont toujours été les ardents défenseurs et commanditaires.

Créé en 2020 à l’issue d’une résidence au ThéâtredelaCité à Toulouse, ce programme a été conçu pour mener une foule d’actions de médiation participative avec les formations chorales amateurs de la région Occitanie. Ce sera également le cas à Cahors.

Venez partager avec gourmandise cette veillée d’hiver, où Joël Suhubiette et les artistes du chœur de chambre toulousain interprètent, a cappella, des musiques françaises du Moyen-Âge à nos jours.

Programme :

Œuvres vocales du Moyen-Âge à nos jours : Antoine Busnois, Antoine Brumel, Eustache du Caurroy, Léo Delibes, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Francis Poulenc, Patrick Burgan, Zad Moultaka, chants traditionnels basques et français…

