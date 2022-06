Concert Sequana Voce Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Concert Sequana Voce Ribeauvillé, 12 juillet 2022, Ribeauvillé. Concert Sequana Voce

10 Grand Rue de l’église Ribeauvillé Haut-Rhin

2022-07-12 20:30:00 – 2022-07-12 Ribeauvillé

Haut-Rhin L’ensemble Vocal Sequana Voce se réunit dans l’église Saint Grégoire de Ribeauvillé pour unir leurs voix au son d’un piano à l’occasion de ce concert de type motets à capella. L’ensemble Vocal Sequana Voce se réunit dans l’église Saint Grégoire de Ribeauvillé pour unir leurs voix au son d’un piano à l’occasion de ce concert de type motets à capella. +33 3 89 73 20 00 L’ensemble Vocal Sequana Voce se réunit dans l’église Saint Grégoire de Ribeauvillé pour unir leurs voix au son d’un piano à l’occasion de ce concert de type motets à capella. Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Other Lieu Ribeauvillé Adresse 10 Grand Rue de l'église Ribeauvillé Haut-Rhin Ville Ribeauvillé lieuville Ribeauvillé Departement Haut-Rhin

Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville/

Concert Sequana Voce Ribeauvillé 2022-07-12 was last modified: by Concert Sequana Voce Ribeauvillé Ribeauvillé 12 juillet 2022 10 Grand Rue de l'église Ribeauvillé Haut-Rhin

Ribeauvillé Haut-Rhin