Ctes-d’Armor Pour ce 12° album solo, « Sentiers partagés », Soïg nous emmène en voyage… dans le pays des landes et forêts, dans les chemins creux des pays celtes, du Kreizh Breizh, en passant par le pays de Vannes ou celui de Redon ou encore du korong, des Monts d’Arrée ou du pays Fañch, sans oublier le Sud de la Galice ou des Asturies… Pour sortir malgré tout avec malice de ces sentiers battus, il invite cette fois des artistes bien éloignés de l’univers celtique qui ont su garder

de par leur talent, cet âme qui caractérise la musique de Soïg. Le résultat est époustouflant donnant une musique à la fois

très ancrée et très moderne, ouverte sur les rencontres et curieuse de l’autre. Soïg embarque son auditoire avec sa guitare qui chante pour lui et en racontant de nombreuses anecdotes. +33 2 56 44 68 68 https://cie-quaiouest.fr/ Théâtre de poche Quai Ouest 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc

