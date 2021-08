Concert – Sehnsucht – Ensemble Choeur3 Kaysersberg Vignoble, 12 septembre 2021, Kaysersberg Vignoble.

Concert – Sehnsucht – Ensemble Choeur3 2021-09-12 17:00:00 – 2021-09-12 19:00:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

EUR SEHNSUCHT – un désir de partir, un désir d’arriver.

Le monde semble immobilisé depuis plus d’une année, mais néanmoins des hommes et des femmes se mettent en route par-delà la mer. Leurs périples prennent peu de place dans les actualités, et eux-mêmes trouvent peu de place là où ils aboutissent.

Avec son projet actuel SEHNSUCHT, l’Ensemble Chœur3 pose des questions, sans paroles, doucement: Qu’est-ce qui pousse les gens à partir pour une autre vie? Quels sont les univers qui sont oubliés dans l’actualité mondiale? Au fond, qu’est-ce que c’est “chez soi”?

Avec des oeuvres mouvementées et pleines d’espoir pour chœur à cappella et clarinette basse SEHNSUCHT incite à la réflexion, et nous rappelle qu’au fond nous connaissons tous cette nostalgie qui nous pousse à aller d’un endroit à l’autre.

Traversée sonore pour clarinette basse et choeur à cappella.

