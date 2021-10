Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Concert : Sefaradanza | Chants judéo-espagnols Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert : Sefaradanza | Chants judéo-espagnols Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris) Sefaradanza, escapade musicale dense et émouvante, exprime toute la richesse et la diversité des mouvements intérieurs de l’âme des séfarades. Désespoir, nostalgie d’un amour perdu, nostalgie d’une terre délaissée, quête d’un amour salvateur ou d’une terre accueillante, espoir d’un lendemain heureux, d’un lendemain qui danse, d’un lendemain qui chante. Entraînée par les battements de cœur d’une percussion, portée par les vibrations d’une guitare, la voix douce et puissante de Doris de Lys frémit, se déploie et prend son envol afin de dire, de se languir, de maudire ou de se réjouir. Avec Nicolas DEROLIN (percussions), Gilles FINZI (guitare et oud), Doris de Lys (chant lyrique) Concerts -> Musiques du Monde Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr Concerts -> Musiques du Monde

Date complète :

2022-03-18T20:00:00+01:00_2022-03-18T22:00:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris lieuville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris