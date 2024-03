CONCERT SEEDS OF MARY LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 29 juin 2024.

CONCERT SEEDS OF MARY LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de musique Rock-Métal Alternatif …

Seeds Of Mary plantent et récoltent sans se laisser déborder par les phénomènes extérieurs. Difficile à mettre en case, leur rock se fait parfois violent, parfois aérien, toujours à la recherche d’un son qui assimilerait leurs nombreuses influences. Textes introspectifs et expression affirmée des émotions, ces mauvaises graines poussent vite et fort.

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 21:00:00

fin : 2024-06-29

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

