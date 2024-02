Concert Secret Garden Depeche Mode Expérience 75, avenue Forest Charleville-Mézières, samedi 16 mars 2024.

Avec plus de 200 concerts à son actif, SECRET GARDEN s’est construit une solide réputation s’imposant, au fil des années, comme l’un des meilleurs Tribute Band en Europe. Reconnu par le groupe britannique DEPECHE MODE, SECRET GARDEN a même été mis à l’honneur sur leur page officielle. Sur scène, Rod incarne un Dave Gahan plus vrai que nature en adoptant le même look, la même gestuelle et surtout, la voix d’une ressemblance frappante. Sans jamais tomber dans la parodie, SECRET GARDEN présente un show efficace, très fidèle à l’original en revisitant toutes les époques.

