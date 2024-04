Concert secret 56760 Penestin Penestin, mercredi 19 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-19T19:30:00+02:00 – 2024-06-19T22:30:00+02:00

Pénestin vous propose un concert dans le cadre de la fête de la musique.

Le lieu sera communiqué quelques heures avant le spectacle, sur inscription par mail : animations@penstin.fr

Nous vous proposons d’apporter votre pique-nique et le verre de l’amitié sera offert par la municipalité.

56760 Penestin 56760 Penestin Penestin [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 03 00 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-secret-penestin.html »}] [{« link »: « mailto:animations@penstin.fr »}]

