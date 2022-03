CONCERT SECOURS POPULAIRE – URGENCE UKRAINE Espace Jacques Brel Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Le SECOURS POPULAIRE – COMITE de CASTANET organise un concert en soutien du peuple UKRAINIEN. JEUDI 14 AVRIL 2022 – 20H30 Concert de JAZZ – Nouvelle Orleans ESPACE Jacques BREL, avenue Pierre MENDES-France CASTANET-TOLOSAN L’intégralité de la recette sera versée à l’action URGENCE UKRAINE du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS. (Entrée : 10€, 5€ (mineurs et étudiants), gratuit pour les -12 ans)

URGENCE UKRAINE Espace Jacques Brel Avenue PIerre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne

