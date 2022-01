Concert : Sebka Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Concert : Sebka Le Havre, 27 janvier 2022, Le Havre. Concert : Sebka Le Havre

2022-01-27 – 2022-01-29

Le Havre Seine-Maritime Sebka est un auteur-compositeur-interprète de chanson française. Il a sorti en 2021 son premier album intitulé « Un peu des deux ». Il sera en concert au Havre le :

– 27 janvier au Bistrot (en duo avec le contrebassiste François Fuchs)

– 28 janvier à la Causerie (co-plateau avec la chanteuse et poétesse franco-libanaise Abyr)

– 29 janvier aux Yeux d’Elsa (concert de la chanteuse Abyr en tant que guitariste). Sebka est un auteur-compositeur-interprète de chanson française. Il a sorti en 2021 son premier album intitulé « Un peu des deux ». Il sera en concert au Havre le :

– 27 janvier au Bistrot (en duo avec le contrebassiste François Fuchs)

– 28 janvier à… ACCUEIL Sebka est un auteur-compositeur-interprète de chanson française. Il a sorti en 2021 son premier album intitulé « Un peu des deux ». Il sera en concert au Havre le :

– 27 janvier au Bistrot (en duo avec le contrebassiste François Fuchs)

– 28 janvier à la Causerie (co-plateau avec la chanteuse et poétesse franco-libanaise Abyr)

– 29 janvier aux Yeux d’Elsa (concert de la chanteuse Abyr en tant que guitariste). Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre

Le Havre Le Havre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/