concert Se ieu sabiai du groupe Camin Fasèm salle des fêtes,La Capelle-Bleys (12)

concert Se ieu sabiai du groupe Camin Fasèm salle des fêtes,La Capelle-Bleys (12), 5 mars 2022, . concert Se ieu sabiai du groupe Camin Fasèm

salle des fêtes, La Capelle-Bleys (12), le samedi 5 mars à 21:00

concert ***”Se ieu sabiai…”*** par le groupe Camin Fasèm Elles s’appelaient Alberte, Laurette, Louise, Lydie, Marcelle, Mélie, Marie-Jeanne,… Leur point commun, c”est d’avoir transmis une part de leur existence au travers de leurs chansons traditionnelles. Aujourd’hui, le groupe Camin Fasèm vous invite à les renconter. Gilles Rougeyrolles: vielle à roue, accordéon diatonique, flûtes, percussions Jacques Titou Guerci: guitares, voix Thierry Heitz: violon, accordéon diatonique Viviane Cayssials: voix *source : événement [concert Se ieu sabiai du groupe Camin Fasèm ](https://agendatrad.org/e/35185) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

nc

avec Camin Fasèm salle des fêtes,La Capelle-Bleys (12) salle des fêtes 12240 La Capelle Bleys salle des fêtes, 12240 La Capelle-Bleys, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T01:00:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes,La Capelle-Bleys (12) Adresse salle des fêtes 12240 La Capelle Bleys salle des fêtes, 12240 La Capelle-Bleys, France lieuville salle des fêtes,La Capelle-Bleys (12)

salle des fêtes,La Capelle-Bleys (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//