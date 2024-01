Concert Scotto Jazz Trio Place Guibert La Ciotat, jeudi 15 février 2024.

Concert Scotto Jazz Trio Place Guibert La Ciotat Bouches-du-Rhône

Concert exceptionnel de Yves Scotto qui s’est produit dans de nombreux festivals et a accompagné des grands solistes et chanteurs de la planète jazz.

Yves Scotto sera accompagné de Philippe Lerabo (basse) et Claude Malet (batterie) pour un hommage spécial à Monty Alexander.



Il compte parmi les meilleurs pianistes de la Région Sud. Il s’est produit dans de nombreux festivals et a eu l’occasion d’accompagner des grands solistes et chanteurs de la planète jazz.



Il se produira en trio pour un hommage à Monty Alexander qu’il affectionne particulièrement.



Pour ce concert exceptionnel, il sera accompagné par Philippe Lerabo à la basse et Claude Malet à la batterie.



Partageant tous les trois le même amour pour cette musique festive, et débonnaire, ces trois complices s’en donnent à cœur joie pour distiller un swing puissant au service d’un répertoire magistral alternant rythmes binaires issus du Brésil mais aussi de la chanson française avec les thèmes ternaires du jazz les plus purs. .

Place Guibert Chapelle des Minimes

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@laciotatculture.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:00:00

fin : 2024-02-15 21:30:00



L’événement Concert Scotto Jazz Trio La Ciotat a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme de La Ciotat