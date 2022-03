CONCERT SCHUBERT/MOZART AVEC LE CHŒUR ET L’ORCHESTRE GERS EN CHŒUR Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

CONCERT SCHUBERT/MOZART AVEC LE CHŒUR ET L'ORCHESTRE GERS EN CHŒUR
ÉGLISE SAINT FRANÇOIS DE PAULE DES MINIMES
22 avenue du Général Bourbaki
Toulouse
2022-04-09 20:30:00

6 EUR

Au programme de ce concert, vous pourrez découvrir une Messe en Sol de Schubert, "Une Petite musique de Nuit" de Mozart ainsi que des pièces Acappella de Mendelssohn !

Venez écouter le chœur et l'orchestre Gers en chœur !

