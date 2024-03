Concert : Scène Ouverte MJC de Sceaux Sceaux, vendredi 3 mai 2024.

Concert : Scène Ouverte l’occasion de cette soirée la MJC offre aux artistes des conditions techniques et sonores professionnelles et un espace scénique pour leur permettre d’expérimenter un live en conditions réelles… Vendredi 3 mai, 20h30 MJC de Sceaux Tarif joué au dé

Début : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T23:30:00+02:00

« Ne bougez surtout pas… Vous avez un micro braqué sur vous ! Au moindre geste, le guitariste qui se cache dans l’ombre à votre gauche est prêt à dégainer son instrument pour vous balancer une rafale de notes bien senties au visage…

Et si vous essayez de vous échapper, vous n’irez pas bien loin vu que le batteur dans votre dos devra vous immobiliser avec son roulement de caisse claire le plus impitoyable. » Alors il ne vous reste plus qu’une solution : collaborez avec nous et enfin osez dévoiler au grand jour votre répertoire de musiciens amateurs, passé sous silence depuis bien trop longtemps » !

A l’occasion de cette soirée la MJC offre aux artistes des conditions techniques et sonores professionnelles et un espace scénique pour leur permettre d’expérimenter un live en conditions réelles… Pour le plus grand plaisir de nos oreilles !

Programmation à venir.

MUSICIENS ET GROUPES

Inscription obligatoire pour les musiciens et groupes via le formulaire en ligne.

Pour plus d’informations contactez Patrick Dethorey aux studios La Caisse Claire en appelant au 01 43 50 94 08 ou en écrivant à p.dethorey@mjc-sceaux.com

MJC de Sceaux 21 rue des écoles sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

